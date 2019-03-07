محمد بن مسعود - الدمام - تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" غدًا الجمعة بطولة في محافظة شقراء للسيارات والطائرات اللاسلكية بالتعاون مع بلدية القصب. وسيتنافس المتسابقون في فئتي السيارات والطائرات اللاسلكية، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة. غدًا .. انطلاق بطولة للسيارات والطائرات اللاسلكية بشقراء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07 ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" غدًا الجمعة بطولة في محافظة شقراء للسيارات والطائرات اللاسلكية بالتعاون مع بلدية القصب. وسيتنافس المتسابقون في فئتي السيارات والطائرات اللاسلكية، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة. 07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440 11:41 PM تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" غدًا الجمعة بطولة في محافظة شقراء للسيارات والطائرات اللاسلكية بالتعاون مع بلدية القصب. وسيتنافس المتسابقون في فئتي السيارات والطائرات اللاسلكية، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة. ، غدًا .. انطلاق بطولة للسيارات والطائرات اللاسلكية بشقراء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا .. انطلاق بطولة للسيارات والطائرات اللاسلكية بشقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.