، "تقنية تبوك" للبنات تنظم ملتقى "ملهمات لرؤية وطن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وسط تفاعل نسائي كبير

أقامت الكلية التقنية للبنات بتبوك ملتقى (ملهمات لرؤية وطن) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسط حضور نسائي وتفاعل كبير، حيث افتتح الملتقى عميدة الكلية هيفاء الصقر.

وقالت "الصقر" إن هذا الملتقى يعلن أننا نساء هذا الوطن المعطاء ونقول لبنات تبوك .. أنتن جيل الرؤية وسواعد الوطن وصانعات المستقبل، نؤمن بكن ونثق بوعيكن، واختتمت كلمتها للحاضرات قائلة "كل عام وأنتن منارة للحب والسلام والازدهار "

فيما تناولت جلسات الملتقى ثلاثة موضوعات رئيسة للمحاضرات منار ياسين مديرة القسم النسوي في وحدة الحماية الاجتماعية بعنوان (كوني قوية)، تلتها الملهمة ريم الجوفي عضو اللجنة العليا لمشروع تحدي القراءة العربي بوزارة التعليم بمشاركة بعنوان (ماذا لو لم تكن شهرزاد حاضرة؟) واختتمت المشاركات الملهمة ثريا مشرف أحد القامات التربوية المهتمة بصناعة الشخصية الإيجابية بعنوان ( نُلهِم لنُلهَم)، كما استقبلت الملهمات استفسارات ومداخلات الحضور.

قدمت "الصقر" في نهاية اللقاء دروع التكريم تثمينًا للملهمات على ما قدمنه من إلهام وإثراء للحاضرات، وشكرت ضيوف الكلية الحاضرات من جامعة فهد بن سلطان وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك ومدارس طلائع الغد الثانوية وقيادات المنطقة وسيدات الأعمال والمجتمع النسائي.