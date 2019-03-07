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أعاد حادث تعرض له مقيم مساء اليوم على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " والذي نتج عنه كسور نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد انقلاب مركبته؛ مطالب الأهالي بضرورة إنارة الطريق وتوسعته على وجه السرعة.
وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي يربط مكة المكرمة بمخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " يفتقر للإنارة ويشهد سرعات عالية من قِبل المتهورين تستوجب تدخل الجهات المختصة لوقف نزيف الحوادث التي يشهدها الطريق، والذي يعد حلقة وصل بين مكة وطريق الخواجات فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه الكثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.
وكان مقيم تعرض لحادث انقلاب على الطريق نفسه بالتحديد بالقرب من حد الحرم نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث على الفور عند تلقيها البلاغ.
من جانب آخر، طالب السكان بوضع حد لتلك الحوادث وإيجاد حلول جذرية من إنارة وتوسعة للطريق، لافتين إلى أنه ليس الحادث الأول الذي يشهده الطريق حيث سجّل حوادث دامية في أوقات سابقة.
"حادث المساء" يعيد مطالب أهالي مخططات جنوب مكة للواجهة!عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-07
أعاد حادث تعرض له مقيم مساء اليوم على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " والذي نتج عنه كسور نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد انقلاب مركبته؛ مطالب الأهالي بضرورة إنارة الطريق وتوسعته على وجه السرعة.
وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي يربط مكة المكرمة بمخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " يفتقر للإنارة ويشهد سرعات عالية من قِبل المتهورين تستوجب تدخل الجهات المختصة لوقف نزيف الحوادث التي يشهدها الطريق، والذي يعد حلقة وصل بين مكة وطريق الخواجات فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه الكثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.
وكان مقيم تعرض لحادث انقلاب على الطريق نفسه بالتحديد بالقرب من حد الحرم نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث على الفور عند تلقيها البلاغ.
من جانب آخر، طالب السكان بوضع حد لتلك الحوادث وإيجاد حلول جذرية من إنارة وتوسعة للطريق، لافتين إلى أنه ليس الحادث الأول الذي يشهده الطريق حيث سجّل حوادث دامية في أوقات سابقة.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
11:24 PM
أكدوا أن نزيف الدماء مستمر وطالبوا بإنارة الطريق وتوسعته
أعاد حادث تعرض له مقيم مساء اليوم على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " والذي نتج عنه كسور نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد انقلاب مركبته؛ مطالب الأهالي بضرورة إنارة الطريق وتوسعته على وجه السرعة.
وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي يربط مكة المكرمة بمخططات جنوب مكة " 8 ، 7 ، 6 ، 5 " يفتقر للإنارة ويشهد سرعات عالية من قِبل المتهورين تستوجب تدخل الجهات المختصة لوقف نزيف الحوادث التي يشهدها الطريق، والذي يعد حلقة وصل بين مكة وطريق الخواجات فضلاً عن أنه شريان حيوي مهم يقع خلفه الكثير من المراكز الخدمية الجاري تنفيذها.
وكان مقيم تعرض لحادث انقلاب على الطريق نفسه بالتحديد بالقرب من حد الحرم نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث على الفور عند تلقيها البلاغ.
من جانب آخر، طالب السكان بوضع حد لتلك الحوادث وإيجاد حلول جذرية من إنارة وتوسعة للطريق، لافتين إلى أنه ليس الحادث الأول الذي يشهده الطريق حيث سجّل حوادث دامية في أوقات سابقة.
، "حادث المساء" يعيد مطالب أهالي مخططات جنوب مكة للواجهة! ،
المصدر : الخليج 365
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