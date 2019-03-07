“العمل” توضح سبب انخفاض أو عدم صرف معاش الضمان لبعض الفئات

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن انخفاض أو عدم صرف مبلغ الدعم للبرامج المساندة لبعض الفئات الضمانية جاء نتيجةً لخلل تقني.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الخميس) إنه يجري العمل حالياً على معالجته، وسيتم إعادة صرف مبلغ الدعم للمتأثرين بأثر رجعي خلال الأيام المقبلة. وكان عدد من المستفيدين فوجئوا بنقص مبلغ الاستحقاق الشهري لهم.
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