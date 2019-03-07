“السديس” يُصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة برئاسة الحرمين الشريفين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة لعدد من الوكالات والإدارات بالرئاسة.

وشملت القرارات تكليف أحمد بن محمد المنصوري وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، والدكتور سعيد بن محمد المحيميد وكيلاً للرئيس العام للشؤون الإدارية. ودعا السديس الملكفين الجدد لاستشعار المسؤولية والأمانة التي أوكلت إليهم، وضرورة الحرص الدائم على العمل الجاد، مبيناً أن هذه المناصب ما هي إلا تكليف ببذل المزيد من الجهود لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.