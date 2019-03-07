الزعاق يحذر المتنزهين من طقس الغد.. غبار وأتربة مثارة

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، الراغبين في التنزه غدًا، من الغبار والأتربة. وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي، إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على أجزاء من المملكة، تشمل الحدود الشمالية والجوف والشرقية والوسطى وجازان ونجران.

وأضاف: الرياح السطحية ستعاود نشاطها مجددًا، غدًا الجمعة، على الحدود الشمالية والجوف؛ فعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه إلى ذلك. يذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين من نشاط الرياح السطحية المصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق.