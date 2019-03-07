نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، طريقة معرفة مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وربط حزام الأمان للسائق. حيث وجه أحد المغردين سؤالاً لإدارة المرور قال فيه: ”لو سمحت بغيت أستفسر عن مخالفات مسك الجوال والحزام.. هل تنزل فوراً ولا زيها زي السرعة تأخذ 3 أيام بعدين تنزل؟ وكيف أقدر أعرف تفاصيل المخالفة في أي منطقة؟“. وردت إدارة المرور قائلة: ”تُسجل خلال يومين إلى خمسة أيام، ويمكنك الاطلاع على تفاصيله عبر حسابك في بوابة أبشر”.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يكشف عن مدة تسجيل مخالفات الجوال والحزام.. ويوضح طريقة الاطلاع على تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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