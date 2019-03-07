في وقت يترقّب فيه المهتمون بقطاع الاتصالات، إطلاق شرائح الاتصالات الإلكترونية في السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة، كشف “عبدالله السبيعي” المهتم بقطاع الاتصالات والمتخصص في التطبيقات عن ميزات الشريحة الإلكترونية. وقال السبيعي وفقًا لـ”سبق”: “ميزة الشريحة الإلكترونية eSIM، أنها حل من حلول التقنية الذكية في استخدام أكثر من رقم لأكثر من استخدام من خلال جهاز واحد، يتم في تخصص استقبال المكالمات والأخرى للبيانات الخلوية، ويتم ذلك عبر التحكم من خلال الإعدادات، وإضافة خطة خلوية > ومسح QR> المقدم من الشركة المشغلة للخدمة”.

وأضاف بقوله: “من إمكانيات الشرائح الإلكترونية eSIM، المتعددة. إنها تمكنك من استخدام أكثر من رقم للعمل وآخر للمكالمات الشخصية، بالإضافة إلى خطة بيانات محلية عند السفر خارج البلد أو المنطقة”. وبين السبيعي أن الأجهزة التي تدعم تعدد الشرائح الإلكترونية eSIM هي iPhone / X

كانت هذه تفاصيل خبر ترقب لإطلاق “الشريحة الإلكترونية” للاتصالات بالسعودية.. تعرف على ميزاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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