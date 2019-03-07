

محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نفذت بلدية المجاردة أمس جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 12 كيلو غرامًا من المكسرات الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وإغلاق 3محلات تجارية ، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

23:43ت م

0315





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية المجاردة تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.