السعودية اليوم / اختتام فعاليات موهبة بمحافظة الأحساء



الأحساء 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

اختتمت إدارة الموهوبين بتعليم الأحساء اليوم فعاليات "أسبوع الموهبة الخليجي"، الذي يستهدف طلاب التعليم والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك بمتوسطة الخالدية.

ويسعى البرنامج لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع التعليمي، واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية ورعاية مواهب الطلاب وقراراتهم المختلفة، وتعزيز الانتماء للوطن لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة إلي نشر ثقافة رعاية الموهبة والإبداع في المجتمع، وخاصة في مدارس التعليم العام بهدف اكتشاف مواهب الطلاب وتحفيزهم نحو الإبداع، ليكونوا قادة فاعلين في خدمة الوطن، والذي يواكب تنفيذ فعاليات أسبوع موهبة الخليجي.

الجدير بالذكر أن البرنامج انطلق يوم الأحد الماضي وفق الخطة التشغيلية لوكالة التعليم، والمتضمنة تفعيل الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، متزامنًا مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

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22:34ت م

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