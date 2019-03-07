

القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

كرمت جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله"، تقديرًا لجهوده في دعم قضايا حقوق الطفل في دول المنطقة العربية.

وتسلم التكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية اليوم، للمشاركة في فعاليات إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أجرتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ويأتي تكريم سمو الأمير طلال بن عبد العزيز "رحمه الله"، اعترافًا وتقديرًا لدوره النبيل في دعم قضايا حقوق الطفل والنهوض بأوضاعه في دول المنطقة خلال العقود الماضية، وهو ما انعكس بصورة واضحة من خلال تأسيس مجالس عليا ولجان وطنية للطفولة في الدول العربية، فضلاً عن مبادرات سموه بتأسيس عدد من المؤسسات التنموية المعنية بقضايا الطفولة ومن أبرزها المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

//انتهى//

22:28ت م

0301





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تُكرم الأمير طلال بن عبد العزيز - رحمه الله - لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.