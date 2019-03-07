

تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مراكز متقدمة في التصفية الوطنية لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية، التي استضافتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة.

ونالت الطالبة سراجة ياسين البركاتي من الثانوية الرابعة, المركز الذهبي في مسار أمجاد الوطن، فيما حققت الطالبة جنا عبدالرحمن الشهري من الابتدائية الثامنة والخمسين المركز

الفضي في مسار حروفنا العربية.

من جانبه بارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالبتين و لأسرتيهما والمعلمات المشرفات عليهما على هذا الإنجاز, مثمنًا كافة الجهود التي بذلت لرعاية الطالبات

وإبراز مواهبهن وقدراتهن في مختلف المجالات.

// انتهى //

22:22ت م

0298





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يحقق مركزين ذهبيًا وفضيًا في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.