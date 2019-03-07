السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بتبوك تقيم ملتقى " ملهمات لرؤية وطن "



تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك اليوم، الملتقى الأول للملهمات تحت عنوان " ملهمات لرؤية وطن ", وذلك على مسرح الكلية بتبوك.

وافتتحت الملتقى عميدة الكلية هيفاء الصقر بكلمة ترحيبية بالحضور, مؤكدة على أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز مساهماتها في مختلف المجالات.

وتمحور الملتقى حول ثلاثة مواضيع رئيسة, قدمت مديرة القسم النسوي في وحدة الحماية الاجتماعية منار ياسين الموضوع الأول بعنوان " كوني قوية "، تلتها عضو اللجنة العليا لمشروع تحدي القراءة العربي بوزارة التعليم ريم الجوفي بمشاركة بعنوان " ماذا لو لم تكن شهرزاد حاضرة ", واختتمت المشاركات الملهمة بعنوان " نُلهِم لنُلهَم " قدمته التربوية ثريا مشرف.

وفي ختام الملتقى قدمت الصقر دروع التكريم تثمينًا للملهمات على ما قدمنه من إلهام و إثراء للحاضرات, وشكرت ضيوف الكلية الحاضرات من جامعة فهد بن سلطان وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك ومدارس طلائع الغد الثانوية وقيادات المنطقة وسيدات الأعمال والمجتمع النسائي بتبوك.

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21:48ت م

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