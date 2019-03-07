انت الان تتابع تفاصيل خبر بيانات 5 ملايين سعودي متاحة للهاكرز.. وهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - كشف موقع إلكتروني أن بيانات قرابة 5 ملايين سعودي سُرّبت بسبب خطأ في تطبيق إلكتروني معنيّ بمعرفة هوية المتصل عبر الهواتف الذكية.

وكشف موقع "زد دي نت" المتخصص في متابعة أخبار التكنولوجيا، اليوم الخميس، أن تطبيق "دليل" الخاص بكشف الأرقام عرّض أسرار ملايين السعوديين للهاكرز.

وقال الموقع: إن "تطبيق الدليل الخاص بكشف هوية المتصل، في السعودية ودول عربية أخرى، كان الوصول إلى قاعدة بياناته متاحاً للعامة، منذ أسبوع، بعد تركه مفتوحاً على الإنترنت دون اشتراط كلمة مرور".

وبيّن أن الخلل الذي ظهر بالتطبيق تمكّن من الوصول إلى بعض البيانات الخاصة بالعملاء، وشملت رقم المتصل، واسمه الكامل، وبريده الإلكتروني، ورقم شريحة هاتفه، وشركة الاتصالات التي يتبع لها، إضافة إلى إحداثيات المكان الموجود فيه.

وأوضح الموقع أن المستخدمين الذين يمكن أن تكون بياناتهم قد سُرّبت يتبعون 3 دول عربية؛ هي السعودية والإمارات ومصر، ويمكن أن يسبّب تحديد موقع المتصل خطراً على حياة بعض الأشخاص.