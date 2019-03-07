انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تخضع للإمارات وتتراجع عن عقد مؤتمر "الائتلاف الجنوبي" اليمني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - كشف مصدر سياسي يمني أن السلطات المصرية خضعت لضغوط من الإمارات، وتراجعت عن عقد مؤتمر "الائتلاف الجنوبي" اليمني، بعد إبداء موافقتها لتنظيمه في العاصمة القاهرة.

وأكد المصدر اليمني لقناة الجزيرة الفضائية، اليوم الخميس، أن السلطات الإماراتية طلبت من الجانب المصري منع عقد مؤتمر الائتلاف الوطني الجنوبي، والأخيرة استجابت.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في عدن، إلا أنه تقرر عقده في القاهرة، بسبب امتناع بعض الشخصيات الموجودة خارج البلاد عن العودة، فضلاً عن المخاوف من أي تصعيد يترافق مع انعقاد المؤتمر.

ومن أبرز الشخصيات التي كان يفترض أن تتصدّر قائمة المشاركين، الوزير السابق أحمد مساعد حسين العولقي، وهو من أبرز شخصيات محافظة شبوة، والتي برزت العام الماضي بفعاليات معارضة للسياسات الإماراتية.

وفي مايو 2018، أعلنت مكونات وأحزاب سياسية وشخصيات تشكيل "الائتلاف الوطني الجنوبي" في المحافظات الجنوبية لليمن؛ لدعم الحكومة الشرعية في مقابل المجلس الانتقالي الذي يدعو إلى الانفصال.

ويدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إقامة دولة ذات سيادة في الجنوب، ويحظى بدعم إماراتي على شتى المستويات، وقد أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفضه لهذا المجلس.