شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: المرأة السعودية عنصر مهم في نهضتنا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر نهضتنا وتطورنا. وقال مغردًا بمناسبة «يوم المرأة العالمي»: «المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر نهضتنا وتطورنا، ونعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على تمكينها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، للإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».



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