شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأة بكراتين تمور.. إحباط تهريب 2.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أحبط جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، محاولة تهريب "2,354,000" ريال سعودي إلى خارج المملكة. وأوضح جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.



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