شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنظم برنامج الأمن الفكري والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مجموعة من المحاضرات ضمن برنامج الأمن الفكري الذي يستهدف الأئمة والخطباء والدعاة، في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة فلاح السبيعي.

وألقى الشيخ صفوان اليحياوي محاضرة بعنوان " جهود المملكة في تحقيق الأمن الفكري"، في حين ألقى الشيخ محمد بن مسعود العميري محاضرة عن " دور الإمام والخطيب والداعية في حماية المجتمع من الإنحرافات الفكرية المعاصرة "، مؤكدين خلال المحاضرتين أهمية أن يقوم الأئمة والخطباء والدعاة بدورهم في مواجهة الانحرافات الفكرية، والجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان.