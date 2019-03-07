«الشؤون الإسلامية» تنظم برنامج الأمن الفكري

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وألقى الشيخ صفوان اليحياوي محاضرة بعنوان " جهود المملكة في تحقيق الأمن الفكري"، في حين ألقى الشيخ محمد بن مسعود العميري محاضرة عن " دور الإمام والخطيب والداعية في حماية المجتمع من الإنحرافات الفكرية المعاصرة "، مؤكدين خلال المحاضرتين أهمية أن يقوم الأئمة والخطباء والدعاة بدورهم في مواجهة الانحرافات الفكرية، والجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان.
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