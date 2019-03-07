شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى باكستان.
حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
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