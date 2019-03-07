شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 25 ألف طالب يشاركون في «يوم الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية إلى جانب إدارة رياض الأطفال ومكاتب تعليم المنطقة بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي جاء تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك ضمن أركان المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء برعاية كريمة من قبل أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، "حفظه الله" بمقر شركة معارض الظهران الدولية.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، خلال تفقده لجناح التعليم المشارك، أهمية جاهزية الأمن والسلامة في البيئة المدرسية وإيلائها جانبا مهما لتحقيق الأهداف المرسومة، وذلك من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها باعتبارها تشكل حجر الزاوية في المنظومة التعليمية.

وأضاف: "خير شاهد على ذلك الاهتمام بإنشاء وزارة التعليم إدارة عامة للأمن والسلامة المدرسية ووقوفها على تهيئة كافة السبل لنجاح مهامها المرسومة على خارطة إدارات الأمن والسلامة المنتشرة في المناطق التعليمية، لضمان تطبيقات ذات كفاءة وجودة عالية تسهم في خلق بيئة تعليمة جاذبة وآمنة".

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، أن تعليم المنطقة حريص على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في أعمال الأمن والسلامة، وذلك تفعيلاً لشعار هذا العام "سلامة الأطفال غايتنا".

وأضاف: "يشكل الطلاب شريحة كبيرة من المجتمع ويعول عليهم بالمساهمة في الوقاية من كثير من الكوارث التي قد تحدث لأي سبب كان، حيث قدم الجناح على مدى ثلاثة أيام من خلال أركانه المتعددة حزمة من البرامج والإرشادات التوعوية لأبنائه الطلاب، الذين وصل عددهم لنحو 25000 ألف طالب وطالبة".

وتابع: "كان في مقدمتها عرض مرئي حول خطط الإخلاء في حالات الطوارئ بالمباني المدرسية، تزامن معها توزيع المطويات والكتيبات على الطلبة الزائرين الخاصة بالسلامة والتي تساهم في حماية المجتمع من أخطار الكوارث".