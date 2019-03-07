وزير التعليم يوجه رسالة إلى المرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة #WomensDay2019 #يوم_المرأة_العالمي

جدة - عمرو شويل بعث الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رسالة لكل سيدة سعودية في يوم المرأة العالمي.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “نستشرف جهود المرأة السعودية ونحتفل بإنجازاتها ونسعد بمشاركتها ميادين النهضة والنمو التي تعيشها بلادنا، فلا يكاد يمر عام إلا ونعيش حدثا أو إنجازا أو تتويجا تعتلي منصاته سيدة سعودية ما بين عالمة أو باحثة وسيدة أعمال وطالبة متفوقة”.

وأضاف: “في هذا اليوم أقول للعالم إن المراة السعودية هي شريكنا في صناعة التغيير ترسم سلم الصعود والنجاحات وتضبط معادلة الثبات في برامج ومكشروعات المملكة انطلاقا من المدرسة ووصولا إلى المناصب القيادية جنبا إلى جدنب مع رجال هذا الوطن المعطاء”.

وتابع: “المرأة في وطني قصة نجاح لا تمل ولا تبلى مع تعاقب السنين بل تزيد قوة وإصرارا على أن تحقيق أهدافا سامية تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتسمو بين قريناتها في العالم بعقيدتها الراسخة ووطنيتها المتأصلة”.

واختتم: “وفي هذا اليوم نذكر أمهاتنا سيدات العلم والمعرفة اللاوتي لبذلن منذ أكثر من 100 عام بيوتهن وأوقاتهن لبنات جنسهن الصاعدات ليصعدن مدارح العلوم في الكتاتيب ويصبحن اليوم عالمات في شتى العلوم وقيادات في مواطن العمل ومربيات لجيل عظيم”.