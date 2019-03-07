شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح سبب انخفاض وعدم صرف مبلغ الدعم للبرامج المساندة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن انخفاض أو عدم صرف مبلغ الدعم للبرامج المساندة لبعض الفئات الضمانية، جاء نتيجةً لخلل تقني.

وأضافت عبر حسابها في «تويتر» أنه يجري العمل حالياً على معالجته، وسيتم إعادة صرف مبلغ الدعم للمتأثرين بأثر رجعي خلال الأيام المقبلة.