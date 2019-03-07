وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور باكستان الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، التقى خلالها كلا من؛ دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.