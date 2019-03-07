، النصر يعلن جاهزيته لملاقاة الاتفاق والرئيس يطالب الجماهير بالحضور ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتفاق مساء غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريبات التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الغد، ثم انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية منوعة؛ اشتملت على الجري حول الملعب وتدريبات باستخدام الحواجز والأقماع، طبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها التدريبات.
بدوره حث رئيس النادي سعود آل سويلم الجماهير على الحضور في مباراة الغد ومساندة الفريق؛ عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:
"جماهير النصر الغالية: العالمي يحتاج وقفتكم ودعمكم في مباراة الاتفاق المهمة، وبحضوركم ومساندتكم يتحقّق النصر بإذن الله".
النصر يعلن جاهزيته لملاقاة الاتفاق والرئيس يطالب الجماهير بالحضورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتفاق مساء غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريبات التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الغد، ثم انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية منوعة؛ اشتملت على الجري حول الملعب وتدريبات باستخدام الحواجز والأقماع، طبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها التدريبات.
بدوره حث رئيس النادي سعود آل سويلم الجماهير على الحضور في مباراة الغد ومساندة الفريق؛ عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:
"جماهير النصر الغالية: العالمي يحتاج وقفتكم ودعمكم في مباراة الاتفاق المهمة، وبحضوركم ومساندتكم يتحقّق النصر بإذن الله".
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
10:26 PM
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتفاق مساء غد الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل بداية التدريبات التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين، وأوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الغد، ثم انطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية منوعة؛ اشتملت على الجري حول الملعب وتدريبات باستخدام الحواجز والأقماع، طبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها التدريبات.
بدوره حث رئيس النادي سعود آل سويلم الجماهير على الحضور في مباراة الغد ومساندة الفريق؛ عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:
"جماهير النصر الغالية: العالمي يحتاج وقفتكم ودعمكم في مباراة الاتفاق المهمة، وبحضوركم ومساندتكم يتحقّق النصر بإذن الله".
، النصر يعلن جاهزيته لملاقاة الاتفاق والرئيس يطالب الجماهير بالحضور ،
المصدر : الخليج 365
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