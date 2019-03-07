، مكة.. دورة تثقيفية لاستخدام وسائل السلامة حال المخاطر المدرسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني وتحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"

نظَّم النشاط الإرشادي بمدرسة الليلية الخامسة الثانوية بمكة المكرمة، بالتعاون مع مركز الدفاع المدني بالشرائع؛ دورة تثقيفية خاصة حول كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث وكيفية استخدام وسائل السلامة أثناء حدوث مخاطر والطرق السليمة في تطبيق خطط الإخلاء في المدرسة.

وجاء ذلك بحضور فيصل الأسمري قائد المدرسة، والوكيل للشؤون التعليمية فهد الحارثي، والمرشد الطلابي مبارك العتيبي، وحضور المعلمين والطلاب، وتزامناً بمناسبة اليوم العالمي لدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".

وخلال الدورة قدم أفراد الدفاع المدني بمركز الشرائع شرح مفصلًا تناول من خلالها مجموعة من إجراءات السلامة، وطرق التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تحدث، في المدارس، كما تناول طرق الوقاية والإجراءات التي يُفترض أن تتم في الأماكن المختلفة للوقاية وتقليل الأضرار، من طفايات الحريق وأنواعها، وجرس كاشف الدخان.

هذا بالإضافة إلى المعلومات التي يُفترض أن يتعلّمها الكبار والصغار عند الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، والتصرف السليم في الحوادث وطرق الإسعافات الأولية في الحالة الطارئة، وكيفية التعامل مع أنظمة السلامة المتوفرة بالمدرسة.

وفي ختام المحاضرة قدَّم قائد المدرسة فيصل الأسمري شُكره وتقديره للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ممثلًا بمركز الشرائع؛ على ما قدموه من إثراء معرفي في إجراءات السلامة وكيفية التعامل مع الحوادث والمخاطر في المدارس.