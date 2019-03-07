، الجبير يزور جمهورية باكستان الإسلامية ،

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قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، التقى خلالها كلاً من: دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
الجبير يزور جمهورية باكستان الإسلاميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-07
قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، التقى خلالها كلاً من: دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
09:32 PM
التقى خلالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقائد الجيش
قام وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة إلى جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، التقى خلالها كلاً من: دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.
، الجبير يزور جمهورية باكستان الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
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