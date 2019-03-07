، قائد أمريكي: حسم المعركة مع "داعش" لا يزال بعيدًا ،

- 1/2
- 2/2
أعلن الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم (الخميس)، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال بعيدًا.
وقال "فوتيل" أمام الكونغرس: "إن تدمير قاعدة داعش هو إنجاز عسكري ضخم. لكن انتهاء المعركة ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي".
وأفاد بأن مقاتلي وعائلات التنظيم الخارجين من آخر معقل لهم في شمال شرق سوريا (الباغوز) لا يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين، ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة التي أصبحت الآن مشتتة ومفككة بشكل كبير.
ولفت إلى أن "ما نشهده اليوم ليس استسلامًا لداعش كمنظمة بل هو قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم، من خلال الإفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الاختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المواتي للتحرك مجددًا".
وأشار إلى أن التطرف مشكلة جيل بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يقرر، كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليًا لدى قوات سوريا الديموقراطية.
قائد أمريكي: حسم المعركة مع "داعش" لا يزال بعيدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-07
أعلن الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم (الخميس)، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال بعيدًا.
وقال "فوتيل" أمام الكونغرس: "إن تدمير قاعدة داعش هو إنجاز عسكري ضخم. لكن انتهاء المعركة ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي".
وأفاد بأن مقاتلي وعائلات التنظيم الخارجين من آخر معقل لهم في شمال شرق سوريا (الباغوز) لا يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين، ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة التي أصبحت الآن مشتتة ومفككة بشكل كبير.
ولفت إلى أن "ما نشهده اليوم ليس استسلامًا لداعش كمنظمة بل هو قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم، من خلال الإفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الاختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المواتي للتحرك مجددًا".
وأشار إلى أن التطرف مشكلة جيل بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يقرر، كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليًا لدى قوات سوريا الديموقراطية.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
09:31 PM
أكد أن التنظيم لم يستسلم ويحاول الحفاظ على قدراته
أعلن الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم (الخميس)، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال بعيدًا.
وقال "فوتيل" أمام الكونغرس: "إن تدمير قاعدة داعش هو إنجاز عسكري ضخم. لكن انتهاء المعركة ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي".
وأفاد بأن مقاتلي وعائلات التنظيم الخارجين من آخر معقل لهم في شمال شرق سوريا (الباغوز) لا يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين، ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة التي أصبحت الآن مشتتة ومفككة بشكل كبير.
ولفت إلى أن "ما نشهده اليوم ليس استسلامًا لداعش كمنظمة بل هو قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم، من خلال الإفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الاختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المواتي للتحرك مجددًا".
وأشار إلى أن التطرف مشكلة جيل بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يقرر، كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليًا لدى قوات سوريا الديموقراطية.
، قائد أمريكي: حسم المعركة مع "داعش" لا يزال بعيدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قائد أمريكي: حسم المعركة مع "داعش" لا يزال بعيدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.