، قائد أمريكي: حسم المعركة مع "داعش" لا يزال بعيدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التنظيم لم يستسلم ويحاول الحفاظ على قدراته

أعلن الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم (الخميس)، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال بعيدًا.

وقال "فوتيل" أمام الكونغرس: "إن تدمير قاعدة داعش هو إنجاز عسكري ضخم. لكن انتهاء المعركة ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي".

وأفاد بأن مقاتلي وعائلات التنظيم الخارجين من آخر معقل لهم في شمال شرق سوريا (الباغوز) لا يزال معظمهم متطرفين وغير تائبين أو منكسرين، ويجب أن نواصل الهجوم ضد المنظمة التي أصبحت الآن مشتتة ومفككة بشكل كبير.

ولفت إلى أن "ما نشهده اليوم ليس استسلامًا لداعش كمنظمة بل هو قرار محسوب للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم، من خلال الإفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الاختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المواتي للتحرك مجددًا".

وأشار إلى أن التطرف مشكلة جيل بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يقرر، كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليًا لدى قوات سوريا الديموقراطية.