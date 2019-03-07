، الشباب يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الفيصلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 23 من الدوري

نجح فريق الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعدما تغلب على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف مقلصًا الفارق مع الوصيف النصر إلى 6 نقاط مؤقتًا في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز الثامن.

جاءت البداية سريعة من الشباب وحاول لاعبوه مباغتة فريق الفيصلي عندما بادروا للهجوم بوقت مبكر اكتسب من خلاله الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللعب فكان وسطه الأنشط بالتحركات فيما كان دفاعه جاهزًا لكبح جماح هجوم الضيوف.

أول تهديد صريح لفريق الشباب في المباراة كان في الدقيقة الثالثة عن طريق النجم المغربي مبارك بوصوفة مستغلاً الجملة الفنية التي نفذها زملاؤه قبل أن تصل إليه الكرة في وضع سانح للتسجيل لكنه تسرع في التسديد خارج الخشبات الثلاث لتضيع فرصة هدف محقق لأصحاب الضيافة.

هذه الأفضلية سرعان ما ترجمها الشباب لهدف التقدم حمل توقيع أبوبكر تراولي عند الدقيقة 16 عندما أرسل خالد الكعبي عرضية مثالية إلى مسجل الهدف البعيد عن أعين الرقابة الذي تابعها برأسه بطريقة جميلة داخل الشباك مصطفى ملائكة.

وواصل الشباب سيطرتهم على وسط الملعب وكانوا قريبين في مناسبتين من التسجيل الأول عندما قدم خالد الكعبي فاصلاً مهاريًا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة طائشة فوق العارضة والثانية من أبوبكر تراولي الذي سدد كرة قوية أنقذها مصطفى ملائكة ببراعة.

ووجد النادي الفيصلي صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي لرجال المدرب سموديكا حيث فشلوا في إيجاد الحلول المناسبة في ظل الاعتماد على اللعب الفردي للاعبيه والتي كادت تثمر واحدة منها حين استغل دينيلسون بيريرا هفوة دفاعية من محمد سالم سدد على إثرها كرة قوية كان لها فاروق بن مصطفى بالمرصاد (43).

فريق الفيصلي استهل الشوط الثاني ببداية قوية ومن أول هجمة فعلية كاد يعدل النتيجة حينما استغل روجيرو خروجًا خاطئًا للحارس فاروق بن مصطفى ليرسل كرة باتجاه المرمى الخالي تابعها زميله غوستافو لكن يقظة محمد سالم أنقذت الموقف من على حافة خط المرمى (50).

رد الشباب كان حاسمًا فمن هجمة مرتدة بدأت من عبدالمجيد الصليهم الذي لعب كرة بينية خلف المدافعين انفرد على إثرها سيبا ليمررها بدوره على طبق من ذهب إلى مبارك بوصوفة لم يتوان في إيداعها الشباك مسجلاً الهدف الثاني لأصحاب الضيافة بالدقيقة (76).

وتمكن الفيصلي من تقليص النتيجة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر إعاقة يزيد البكر من قِبل المدافع عبدالملك الشمري ترجمها لويس غوستافو داخل شباك فاروق بن مصطفى (81).

ولم يحدث للفريقين أي شيء يُذكر فيما تبقى من دقائق المباراة لتبقى النتيجة على ما هي عليه ليطلق حكم اللقاء صافرته بعد 4 دقائق من الوقت البديل.