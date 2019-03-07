سجلت محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية في الساعة 10:45من مساء أمس الأربعاء هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 166 كم جنوب غرب القنفذة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن قوة الهزة بلغت 4.05 درجة على مقياس ريختر، وعمق 11.19 كم، ولم تحدث أضرارا بسبب بعدها عن المناطق الساحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر المساحة الجيولوجية تعلن عن هزة أرضية قبالة القنفذة.. وتكشف عن قوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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