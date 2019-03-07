الفنان “ناصر القصبي” يعلق على “مانشيت” ويُذكر بمصير إعلامي وظّف مصطلح “رسول السلام” قبل...

نشر الفنان ناصر القصبي تغريدة ذكّر فيها بمصير إعلامي سعودي وظّف مصطلح “رسول السلام” قبل خمسين عاماً. جاء ذلك في تغريدة للقصبي على صفحته بتويتر، الثلاثاء، حيث قال: “مانشيت ج الرياض اليوم.. لا يعرف شبابنا اليوم أنه قبل ٥٠ سنة عندما كتبه حمد الجاسر في مجلته اليمامه كان ثمنه ليس الكف عن الكتابة والفصل وترك بلاده فقط بل كان البعض من رجال الدين لدينا قد طالب بجز عنقه فقط لأنه قال مرحباً (برسول) السلام يقصد نهرو رئيس وزراء الهند عند زيارته الرياض”.

وأثارت تغريدة ناصر القصبي نحو ألفي تفاعل ، وعلق عليها المغرد قاسم الرويس قائلاً : “صحيح وكان ذلك قبل ٦٦ سنة وتحديداً في عام ١٣٧٦ كما يظهر في الصورة المرفقة ولكن حمد الجاسر فصل من عمله كمدير لكليتي الشريعة واللغة العربية وظل في المملكة مستمراً في إصدار صحيفة اليمامة إلى عام ١٣٨١ “. وأضاف أخر : “ماشاء الله عليك فاكر قبل ٥٠ سنة أنا قبل أسبوع ناسي إيش صار كم كان عمرك وقت الحرب العالمية الأولى” . وتابع أخر : “تدور مشاكل أنت هذاك زمان ولى وراح نحن أبناء اليوم والمستقبل تقبل مروري” .