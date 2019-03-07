وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، إلى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية. والتقى الجبير برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أشادت أمس (الأربعاء) بجهود المملكة في تخفيف التوتر مع الهند، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات عدة لتحسين العلاقة مع جارتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: الجبير يصل إلى باكستان.. ويلتقي رئيس الوزراء وقائد الجيش ووزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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