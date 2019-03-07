وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، بإطلاق الحملة التوعوية الموسعة من قِبَل القوات الخاصة لأمن الطرق في كل المناطق، تحت مسمى “أمنكم وسلامتكم هدفنا” بإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان.
رفع مستوى السلامة المرورية
يأتي ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفـع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: قوات أمن الطرق تُطلق حملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا”.. وهذه هي أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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