وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يعلن عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر. وقال في تصريحات له، اليوم الخميس، إن أرامكو السعودية ترى فرص استحواذ محتملة في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، فضلًا عن سعي الشركة للاستثمار في جنوب أفريقيا وتدرس مشروعا للبتروكيماويات هناك.

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