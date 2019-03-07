النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع يثير النعرات القبلية

ذكرت مصادر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، وجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يثير النعرات القبلية ويؤلب الرأي العام.
وقالت المصادر إن التوجيه تضمن سرعة القبض على المواطن والتحقيق معه وفق نظام الإجراءات الجزائية، كما شمل التوجيه التحقيق مع الأشخاص الداعمين.
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