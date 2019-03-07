رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق بالسعودية.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة طقس غدٍ الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد: «إن منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية الشرقية «حفر الباطن والقيصومة»، تتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، يصحبه انخفاض في درجات الحرارة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة يستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة والقنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، وكانت أدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى 4 درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساع ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

من جانبه، وجه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، نصيحة إلى الراغبين في التنزه في يوم الإجازة غدًا، بتوخي الحذر من الغبار والأتربة.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على أجزاء من المملكة، تشمل الحدود الشمالية والجوف والشرقية والوسطى وجازان ونجران طوال الفترة النهارية اليوم الخميس.

وأشار إلى أن الرياح السطحية ستعاود نشاطها مجددًا، غدًا الجمعة، على الحدود الشمالية والجوف؛ فعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه إلى ذلك.

كما من جانبه، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني استقرارًا نسبيًّا في الرياح مع تراجع الكتلة الجوية نحو الشمال وانحصار نشاطها على المنطقة الشرقية.

وأوضح كراني، عبر حسابه على «تويتر»، أن المملكة تعيش تقلبات جوية متلاحقة، خاصةً مع عنصرَي الحرارة والرياح.

وأشار الخبير «كراني» إلى أن الفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع الذي يأتي في 21 مارس الجاري.

وتابع: «الكتلة تراجعت ليلة الخميس نحو الشمال، وتتعمق من فجر الخميس حتى منتصف غدٍ الجمعة، ثم تنسحب مساء الجمعة نحو الشمال، وينحصر نشاطها على الشرقية مع استقرار نسبي في الرياح».