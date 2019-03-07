بالصور.. السبيعي يعدّد أهداف تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»

عدَّد المتحدث الرسمي لتمرين «درع الجزيرة المشترك 10» العميد الركن عبدالله حسين السبيعي، اليوم الخميس، أهداف التمرين الذي تشارك فيه القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية .

وأضاف السبيعي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة الجبيل، بحضور عددٍ من القادة العسكريين، أنَّ مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي؛ لرفع المستوى التدريبي، مشيرًا إلى أنَّ التمرين جزء من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة؛ لتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية، وحفظ الأمن والاستقرار في الخليج العربي والعالم.

وتابع، يهدف التمرين أيضًا إلى تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك؛ حيث يأتي ضمن سلسلة تمارين عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

وأضاف أنَّ التمرين يتضمن أربع مراحل أساسية، مع وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أولها مرحلة التدريب الأكاديمي وتشمل محاضرات لجميع القوات المشاركة من مجلس التعاون الخليجي والممثلين لهذه القوات، ثم مرحلة تمرين مركز القيادة بتدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، فيما تشهد المرحلة الثالثة تدريبًا ميدانيًا بالذخيرة الحية، وبعدها المرحلة الرابعة، حيث الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة.

واستطرد المتحدث الرسمي لتمرين درع الجزيرة المشترك 10، أنَّ مثل هذه التمارين المشتركة يتم فيها التعامل بشكل رسمي كالتعامل مع عدو عالمي حقيقي، كما أنَّ ضباط وقادات وأفراد القطاعات المشاركة بهذا التمرين في حاجة ماسة لتطوير العمل العسكري المشترك لدول مجلس التعاون، فضلًا عن تطوير المفاهيم لدى القيادات العسكرية أو الأفراد بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبيّن أنّ المركز الإعلامي لدرع الجزيرة 10‏، يقام ‏لأول مرة على مستوى تمرين درع الجزيرة ‏المشترك بجهود مميزة من رجال الإعلام وإدارة التوجيه المعنوي بدول المجلس، وبإشراف إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة السعودية، مقدمًا شكره للمشاركين من المركز على ما بذلوه من جهدٍ في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين.