أول مدرسة لتدريب ذوات الاحتياجات الخاصة على القيادة تستقبل المتقدمات بتبوك

أصبحت مدرسة تبوك لتعليم قيادة المركبات بجامعة تبوك، أولَ مدرسة بالمملكة تقدم خدمة التدريب لقيادة المركبات لذوات الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والإعاقة الحركية، تحت شعار «لا عوائق أمام أصحاب الهمم».

وأكَّدت مديرة مدرسة تبوك لتعليم القيادة، الدكتورة ماجدة راجي العتيبي، اليوم الخميس، أنَّ ميدان التدريب بالمدرسة مجهز وفقًا لأعلى المقاييس العالمية، بالإضافة لتقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة بحسب أعلى المستويات الملائمة لضمان جودة التدريب النظري والعملي، وهو الهدف الذي تسعى إليه المدرسة بأن تكون رائدة محليًّا وإقليميًّا في مجال تقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة.

وأوضحت العتيبي على هامش مشاركة المدرسة بجناح تثقيفي في فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني 2019» بالمنطقة تحت شعار «سلامه الأطفال غايتنا»، أنَّ الهدف من ذلك هو تعزيز ثقافة ربط حزام الأمان لقائدات المركبات، وكيفية استخدام كرسي الأطفال داخل المركبة من خلال شرح تمثيلي باستخدام الدُّمَى والكراسي محاكاة للواقع، مع توزيع النشرات التوعوية والمطويات التثقيفية للزائرات، وعروض تلفزيونية مصاحبة، مساهمة من المدرسة وحرصًا على نشر الوعي المروري، وضرورة الالتزام والتقيد بأنظمة ولوائح وتعليمات المرور.

وأوضحت العتيبي، أنَّ جناح المدرسة شهد حضورًا لافتًا من السيدات؛ حيث تَمَّ تجهيز طاقم متمكن من منسوبات المدرسة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والبرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة.

وأكَّدت أن المدرسة جاهزة لاستقبال الراغبات في الحصول على رخصة القيادة حتى لو لم تمتلك الخبرة؛ حيث تقوم المدرسة بتزويد المتدربة بجميع المهارات اللازمة من خلال برنامج تدريبي مكثّف بأعلى درجة من الاحترافية والمهنية على أيدي مدربات ذوات خبره عالية في هذا المجال.

وثَمّنت مديرة مدرسة تبوك لتعليم القيادة الدعم الذي تلقاه المدرسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- موجهة شكرها وتقديرها للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على المتابعة المستمرة والدائمة لأعمال المدرسة، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل سوء، وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.