السعودية اليوم / محكمة جنائية عراقية تصدر حكمًا بالاعدام بحق شخص ادين بالارهاب



بغداد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

اصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى بشمال العراق اليوم، حكماً بالاعدام بحق شخص ادين بالعمل ضمن مفرزة أمنية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي في قضاء الشرقاط.

واوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي ان المحكمة أصدرت حكمها استنادًا الى احكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005.

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18:14ت م

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