السعودية اليوم / الحصين يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة



الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

رفع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة سليمان بن عمر الحصين خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه الحصين بجهود معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الداعمة باستمرار للعاملين في الوزارة بصفةٍ عامة، في سبيل تهيئة ما يمكن لتقديم عملٍ يليق بمكانة المملكة العربية

‎ ودعا الله جل وعلا أن يعينه ويوفقه لتأكيد دور قرار ترقيته فيما يتعلق بالدافع به للأمام وبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة وطنه وأهله ودينه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر أيدهم الله.

// انتهى //

17:49ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسرفع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة سليمان بن عمر الحصين خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الكريمة بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة بالوزارة ،ونوّه الحصين بجهود معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الداعمة باستمرار للعاملين في الوزارة بصفةٍ عامة، في سبيل تهيئة ما يمكن لتقديم عملٍ يليق بمكانة المملكة العربية السعودية ، والرقي بالعمل الإسلامي وخدمته في جميع المجالات.‎ ودعا الله جل وعلا أن يعينه ويوفقه لتأكيد دور قرار ترقيته فيما يتعلق بالدافع به للأمام وبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة وطنه وأهله ودينه، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر أيدهم الله.// انتهى //17:49ت م0229

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