السعودية اليوم / مدرسة تبوك لتعليم القيادة أول مدرسة بالمملكة تدرب ذوات الاحتياجات الخاصة على المركبات



تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

تعد مدرسه تبوك لتعليم قياده المركبات بجامعة تبوك أول مدرسة بالمملكة تقدم خدمة التدريب لقيادة المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والإعاقة الحركية وذلك تحت شعار "لا عوائق أمام أصحاب الهمم".

وأكدت مديرة مدرسه تبوك لتعليم القيادة الدكتورة ماجدة راجي العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء

وأوضحت العتيبي على هامش مشاركة المدرسة بجناح تثقيفي في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" بالمنطقة تحت شعار" سلامه الأطفال غايتنا", أن الهدف من ذلك هو تعزيز ثقافه ربط حزام الامان لقائدات المركبات وكيفية استخدام كرسي الأطفال داخل المركبة من خلال شرح تمثيلي باستخدام الدمى والكراسي محاكاة للواقع، مع توزيع النشرات التوعوية والمطويات التثقيفية للزائرات، وعروض تلفزيونيه مصاحبه، مساهمة من المدرسة وحرصاً على نشر الوعي المروري, وضرورة الالتزام والتقيد بأنظمة ولوائح وتعليمات المرور.

وأوضحت أن جناح المدرسة شهد حضور لافت من السيدات، حيث تم تجهيز طاقم متمكن من منسوبات المدرسة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والبرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة.

وأكدت أن المدرسة مشرعة لاستقبال الراغبات في الحصول على رخصه القيادة حتى لو لم تمتلك الخبرة، حيث تقوم المدرسة بتزويد المتدربة بجميع المهارات اللازمة من خلال برنامج تدريبي مكثف بأعلى درجه من الاحترافية والمهنية على أيدي مدربات ذوات خبره عالية في هذا المجال.

وثمنت مديرة مدرسه تبوك لتعليم القيادة الدعم الذي تلقاه المدرسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ. موجهة شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على متابعة المستمرة والدائمة لأعمال المدرسة، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل سوء وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الامن والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

16:55ت م

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تبوك 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستعد مدرسه تبوك لتعليم قياده المركبات بجامعة تبوك أول مدرسة بالمملكة تقدم خدمة التدريب لقيادة المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والإعاقة الحركية وذلك تحت شعار "لا عوائق أمام أصحاب الهمم".وأكدت مديرة مدرسه تبوك لتعليم القيادة الدكتورة ماجدة راجي العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية , أن ميدان التدريب بالمدرسة مجهز وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، بالإضافة لتقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة وفقاً لأعلى المستويات الملائمة لضمان جودة التدريب النظري والعملي، وهو الهدف الذي تسعى اليه المدرسة بأن تكون رائدة محلياً واقليمياً في مجال تقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة.وأوضحت العتيبي على هامش مشاركة المدرسة بجناح تثقيفي في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2019" بالمنطقة تحت شعار" سلامه الأطفال غايتنا", أن الهدف من ذلك هو تعزيز ثقافه ربط حزام الامان لقائدات المركبات وكيفية استخدام كرسي الأطفال داخل المركبة من خلال شرح تمثيلي باستخدام الدمى والكراسي محاكاة للواقع، مع توزيع النشرات التوعوية والمطويات التثقيفية للزائرات، وعروض تلفزيونيه مصاحبه، مساهمة من المدرسة وحرصاً على نشر الوعي المروري, وضرورة الالتزام والتقيد بأنظمة ولوائح وتعليمات المرور.وأوضحت أن جناح المدرسة شهد حضور لافت من السيدات، حيث تم تجهيز طاقم متمكن من منسوبات المدرسة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والبرامج التدريبية التي تقدمها المدرسة.وأكدت أن المدرسة مشرعة لاستقبال الراغبات في الحصول على رخصه القيادة حتى لو لم تمتلك الخبرة، حيث تقوم المدرسة بتزويد المتدربة بجميع المهارات اللازمة من خلال برنامج تدريبي مكثف بأعلى درجه من الاحترافية والمهنية على أيدي مدربات ذوات خبره عالية في هذا المجال.وثمنت مديرة مدرسه تبوك لتعليم القيادة الدعم الذي تلقاه المدرسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ. موجهة شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على متابعة المستمرة والدائمة لأعمال المدرسة، سائلةً الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل سوء وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الامن والرخاء والاستقرار.// انتهى //16:55ت م0221

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