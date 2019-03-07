السعودية اليوم / الجامعة العربية تستضيف الملتقى الإعلامي العربي الثامن للشباب



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

تنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي للشباب يومي السبت والأحد المقبلين بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من مختلف الدول العربية.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور بدر الدين علالي، في بيان صادر عن الجامعة اليوم، أن الإعلام العربي في ظل ثورة الاتصالات أصبح مطالب بأن يقترب أكثر من الجماهير العربية لإشراكها في القضايا التي تهمها، والعمل على صياغة الخطاب الإعلامي والتربوي، والتأكيد على القيم الأخلاقية للمجتمعات العربية، لتنشئة جيل من الشباب، يحمل الرسالة الإعلامية التي تخدم المصالح العليا للأمة العربية.

ويتناول الملتقى الإعلامي العربي، في دورته الثامنة موضوع الشباب وإعلام المستقبل في ثلاثة محاور أساسية، هي، متطلبات فرص العمل للشباب في وسائل الإعلام، أخلاقيات الإعلام بين الواقع والتطبيق، مستقبل الشباب في الإعلام، كما يتضمن الملتقى ورشتي عمل حول "الصحافة الإلكترونية: بين الواقع والتطبيق" و"البرامج التلفزيونية : ثقافة الاختلاف".

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16:45ت م

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