انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك: مستخدمو تويتر حول العالم في 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 05:20 مساءً - يتزايد عدد مستخدمي موقع "تويتر" بشكل شهري، على الرغم من حملة شنّتها ضد الحسابات المزيّفة، حيث أوقفت آلاف الحسابات غير الصحيحة والتي تُستخدم في أغراض غير قانونية.

وفي الفترة الماضية زاد عدد المستخدمين على المنصة الشهيرة إلى 338 مليون فرد، في مقابل 335 خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وتتوزع هذه الأرقام على دول مختلفة حول العالم، إذ تصدّرت أمريكا قائمة المستخدمين عالمياً، في حين جاءت السعودية أول الدول العربية؛ بـ11.27 مليون مستخدم.