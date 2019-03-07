شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض برامج «صم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس رئيس نادي الصم في المنطقة الشرقية ناصر السهلي وعدد من منسوبي النادي.

واستعرض سموه أبرز البرامج والأنشطة التي يقيمها النادي لفئة الصم، وكذلك برنامج فعاليات مهرجان الصم الذي سيقام بالمنطقة قريبا ومايحتويه عليه من فقرات وما سيقدم للزوار من برامج توعوية لخدمة فئة الصم.

موجهاً سموه بأهمية التعاون بين النادي وكافة الجهات في المنطقة وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة، وتوفير موظفين للصم لتقديم المساعدة لهم، متمنيا سموه للقائمين على النادي بالتوفيق لخدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع.

من جانبه قدم السهلي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة ومساهماته المستمرة لخدمة فئة الصم داعياً الله التوفيق للجميع.