شكرا لقرائتكم خبر عن العيبان يؤكد حرص القيادة على تعزيز حقوق المرأة والان نبدء بالتفاصيل

عبررئيس هيئة حقوق الإنسان د.بندر بن محمد العيبان عن شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على حرصهم الكبير في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما أثنى على دور المرأة العظيم في نهضة المجتمعات.

جاء ذلك خلال ترأسه فى ندوة تمكين المرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يتم الاحتفال به يوم 8 مارس من كل عام

واستعرض وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان خلال الندوة ايضا استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما أثنى على دور هيئة حقوق الإنسان وجهودها في هذا المجال.

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فيما ذكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن ماقامت به المملكة في مجال تمكين المرأة كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

وتحدثت السيدة إشراق بنت عبداللطيف بن الزين عن المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات.

ومن جانبها استعرضت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان غادة البراهيم الموائمة بين الإطار القانوني الوطني و أحكام اتفاقية سيداو، مسلطة الضوء على أبرز الأنظمة الوطنية لتمكين المرأة.

كما استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ورقة بعنوان "تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة "