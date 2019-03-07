الأمم المتحدة تثمن جهود المملكة في مجال تمكين المرأة

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أكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، أن منظومة الأمم المتحدة تثمن ماقامت به المملكة في مجال تمكين المرأة

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