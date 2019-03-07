نائب أمير مكة يبحث أسباب تأخر وصول خدمات الأحوال المدنية والاتصالات بعدة محافظات

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مع مديري فرعي الأحوال المدنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة، أسباب تأخر وصول خدمات هذين المرفقين إلى عدد من المحافظات.

جاء ذلك، إثر تلقي سموه شكاوى عدد من الأهالي خلال زيارته للمحافظات والتي ركزت على تحسين خدمات الاتصالات، توفير مكاتب للأحوال المدنية.