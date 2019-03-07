النائب العام يؤكد أهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

اختتمت ورشة عمل رؤساء دوائر الادعاء العام بالفروع ودائرة محافظة جدة، بحضور النائب العام الشيخ بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيسي للنيابة العامة.

وتضمنت ورشة العمل، عددًا من المحاور الرئيسية وما يتعلق بآليات اعتراض المدعي العام على الأحكام الجزائية والاختصاص الولائي، كما نوقش مباشرة الادعاء العام أمام محاكم الاستئناف والاعتراض بطلب النقض ومتابعة القضايا المهمة لدى المحاكم، وحضور المدعي العام جلسات المرافقة وفق النظام.

Advertisements

وألقى النائب العام، كلمة أكد خلالها أهمية الاجتماع لما فيه من تبادل للخبرات واستعراض للتجارب، منوهًا بأهمية مرحلة الادعاء العام وما يتطلبه من قيام المدعين العامين بمهامهم على أكمل وجه لكونهم يمثلون الحق العام، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجهات القضائية بما يخدم المصلحة العامة.

وأشاد بما تلقاه النيابة العامة من الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا وأن يكلل كافة الأعمال والجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق وفق تطلعات ولاة الأمر في هذا الشأن.

وفي الختام، شكر النائب العام، المشاركين على حضورهم، راجيًا من الله لهم التوفيق في هذا الاجتماع.