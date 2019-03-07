نتائج قياس موهبة 1440 .. رابط استعلام نتيجة مقياس الموهبة والإبداع

موعد نتائج قياس موهبة 1440 لاستكمال إجراءات المشروع الوطني الخاص بالموهيين، عبر استعلام نتائج مقياس موهبة إبداع 1440 لاستكمال باقي الإجراءات نحو توزيع الطلاب على برامج المشروع، وفق الجدول الزمني المعد من قبل المشرفين على المشروع الوطني للموهوبين 1440، وسنوضح رابط استخراج درجات مقياس موهبة الرسمي، لمن اجتاز الاختبار وسجل فيه عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي خلال الأسابيع القليلة الماضية، من فئات الطلاب المستهدفين لبعض صفوف المرحلة الابتدائية والتعليم المتوسط في المملكة العربية السعودية.

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي كان قد أنهى اختبار مقياس موهبة إبداع لمن سجل علب بوابة تسجيل دخول اختبارات قياس الإلكترونية خلال الفتة من 18 وحتى 19 يناير 2019 الماضي، ومن المؤكد إعلان نتائج قياس موهبة 1440 عبر بوابة موهبة الإلكترونية، عبر تسجيل الدخول على موقع موهبة من حساب المستخدمين، واستعلام النتائج برقم الهوية أو السجل المدني، ومؤخرات تم تحديد موعد ظهور نتائج مقياس موهبة 1440 رسمياً لبدء مرحلو جديدة من المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين عقب الانتهاء من توزيع الطلاب وفي درجاتهم في المقياس وشورط الانضمام للبرنامج.

موعد نتائج قياس موهبة 1440

تعلن نتائج قياس موهبة 1440 يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2019، الثالث من شهر رجب المقبل، على أن تبدأ عملية توزيع الطلاب على برامج المشروع الوطني للموهوبين في 26 رجب 1440، والمزيد من التفاصيل حول كيفية استعلام درجات مقياس موهبية، ودرجة النجاح في المقياس سنتعرضها خلال التحديثات المقبلة.

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رابط نتائج مقياس موهبة

الاستعلام عن نتائج قياس موهبة 1440 سيكون من خلال موقع بوابة موهبة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وقد تعلن نتائج قياس موهبة من قبل رابط موقع المركز الوطني للقياس، لكن هذا غير مؤكد حتى الآن كون المعنية بظهور النتائج هي بوابة موهبة الإلكترونية فقط.