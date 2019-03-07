امانة محافظة جدة تواصل معالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين

توااصل أمانة محافظة جدة الاسبوع الثالث على التوالي في الاعمال التطوعية لتحسين المشهد الحضاري ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين تتضمن تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران بمشاركة جمعية مراكز الأحياء بجدة و الفريق التطوعي “حيث الانسان أولا”، وبالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية وشركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة أوسكار للدهانات.

وتتضمن المبادرة تنفيذ أعمال دهان لسور قطار الحرمين إضافة لأعمال فنية كالرسم والخط العربي على بعض الجدران لتظهر بمظهر جمالي وذلك بعد أن جرى تحديد أكثر من موقع بحاجة للتحسين وأعمال الترميم أو الدهان وإضافة رسومات جمالية وألوان مختلفة وفق تصاميم تعكس هوية مدينة جدة.

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هذا ويتواصل العمل في المبادرة على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما ستكون المشاركة متاحة لعدد كبير من المتطوعين بمختلف الفئات طيلة أيام العمل في المبادرة حيث من المتوقع أن تتاح أكثر من ١٠٠٠ فرصة تطوعية للمتطوعين والجهات المختلفة كمنسوبي الشركات وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس.