يعتبر الشئ المشترك في كافة أنحاء دول العالم المختلفة، كون الزوجة الأجنبية للمواطن فيها لا تحظى بنفس المعاملة التي تحظى بها الزوجة التي لها نفس جنسية الزوج؛ وخاصة في جميع المميزات والخصائص التي تعمل الدولة على توفيرها لأبنائها فلا تتمتع بها الزوجة الأجنبية أو حتى أطفالها،وهذا بالفعل ما أوضحته المملكة بشكل تام لمواطنيها وما سيحدث في حالة ارتباط أحدهم بزوجة أجنبية،وأهم تلك المميزات التي لا تتمتع بها الزوجة لأجنبية من ناحية الخدمات الصحية نكشفها لكم في مقالنا التالي.

خدمات صحية لا تتمتع بها الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي

وكانت صفحة الحساب الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية، بموقع التغريدات “تويتر”، قد كشف عن الخدمات الصحية التي لا تستطيع الزوجة الأجنبية للموطن التمتع بها، وكان ذلك إجابة على سؤال مواطن حول كيفية أن يتمتع السائق والخادمة بخدمات لا تستطيع الزوجة أن تحظى بها، حيث كتب قائلا :

“هل صحيح أن الخادمة والسائق لديهم أهلية علاج بينما زوجة المواطن ليس لها أهلية علاج؟!”

و كانت إجابة الحساب الرسمي واضحا بأن الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي لها الأهلية في العلاج ولكن هناك بعض الخدمات الصحية التي لا يحق لها التمتع بها ، حيث ذكر الحساب الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة تفاصيل تلك الخدمات الصحية ، قائلا :

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“زوجة المواطن الأجنبية التي على ذمة زوجها لها أهلية علاج؛ ولكن الخدمات التالية لا تشملها: 1- خدمة الأسنان 2- الولادات 3- العقم 4- زراعة النخاع العظمي 5- زراعة الأعضاء؛ متمنين للجميع دوام الصحة والعافية”.

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من ناحية أخرى فقد أعلن برنامج حساب المواطن، عن تقديم كامل الدعم سواء إلى الزوجة الأجنبية المتزوجة من المواطن السعودي، أو الزوج الأجنبي المتزوج من سعودية، اضافة إلى الحالات التالية التي يدعمها البرنامج من غير السعوديين .